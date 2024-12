Vitor Petrino sofre nocaute brutal e perde segunda luta seguida no UFC

A luta

Depois de um período de estudos, Vitor aplicou um jab limpo no rosto do americano. Em resposta, Jacoby acertou um chute baixo no brasileiro. Aos poucos, Vitor entrou na luta e passou a lançar cruzados no adversário. Na trocação, Jacoby seguiu apostando nos chutes baixos. Poderoso, Vitor desestabilizou o rival com um potente direto. No final do round, o brasileiro tentou derrubar Jacoby, mas não conseguiu. Na trocação, o americano assustou Vitor com um cruzado.

No segundo round, Vitor partiu para o ataque e abalou o americano com um jab. Agitado, o brasileiro aplicou uma blitz no adversário. Experiente, Jacoby apostou no volume de golpes para afetar o ritmo do oponente. Confiante, Vitor voltou a abalar o americano ao acertar um potente direto em seu rosto. No final do round, o brasileiro voltou a acertar Jacoby com seu direto, mas também recebeu jabs.

No terceiro e último round, os atletas trocaram chutes baixos. Na tentativa de surpreender o veterano, o brasileiro buscou a queda, mas não teve sucesso. Na trocação, Vitor voltou a acertar socos poderosos no oponente. Em seguida, o brasileiro buscou a luta agarrada. No entanto, Jacoby se defendeu de novo. Sem se desesperar, o veterano acertou um direto poderoso, que apagou o brasileiro na hora.

Resultados do UFC Tampa:

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.