Buckley nocauteia Covington na luta principal do último evento do UFC em 2024

A luta

Logo no início do combate, Buckley acertou poderosos socos e chutes no adversário. Com dificuldade na trocação, Covington buscou a queda, mas o oponente se defendeu. Confiante, o atleta acertou um soco na linha de cintura do rival e um direto no rosto do mesmo. Em desvantagem, Colby lançou jabs e chutes pontuais no adversário. Novamente, o veterano tentou quedar Buckley, mas não conseguiu levá-lo para baixo. Em pé, o striker castigou Covington com seus cruzados, fazendo o mesmo sangrar.

No segundo round, Colby tentou quedar o rival, mas não conseguiu. Em resposta, Buckley seguiu dando socos no rosto e na linha de cintura do wrestler. Sem desistir, Covington, enfim, derrubou o striker, porém não o controlou. Com a luta de volta em pé, Buckley aplicou chutes e socos no veterano. Confortável na trocação, o atleta acertou jabs limpos no rosto do adversário e o provocou.

No terceiro assalto, Buckley não diminuiu o ritmo e permaneceu sendo o agressor no combate. Colby até lançou um chute plástico, mas não acertou o adversário. Soberano no octógono, Buckley defendeu as tentativas de queda do wrestler e seguiu batendo com tudo. O atleta até tentou finalizar o rival, mas não conseguiu e ficou por baixo do mesmo. Como Colby apresentou um sangramento abundante no rosto, a equipe médica analisou a situação do profissional. Em seguida, o árbitro decidiu encerrar a luta, oficializando a vitória de Buckley.

Resultados do UFC Tampa:

Joaquin Buckley nocauteou Colby Covington no 3º round;

Cub Swanson nocauteou Billy Quarantillo no 3º round;

Manel Kape nocauteou Bruno 'Bulldog' no 3º round;

Dustin Jacoby nocauteou Vitor Petrino no 3º round;

Daniel Marcos venceu Adrian Yañez por decisão dividida;

Navajo Stirling venceu Tuco Tokkos por decisão unânime;

Michael Johnson nocauteou Ottman Azaitar no 2º round;

Joel Álvarez nocauteou Drakkar Klose no 1º round;

Sean Woodson nocauteou Fernando Padilla no 1º round;

Felipe Lima venceu Miles Johns por decisão unânime;

Miranda Maverick venceu Jamey-Lyn Horth por decisão unânime;

Davey Grant venceu Ramon Taveras por decisão unânime;

Piera Rodríguez venceu Josefine Lindgren Knutsson por decisão unânime.