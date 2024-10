Tamires Vidal perde a terceira seguida e fica em situação delicada no UFC

Precisando voltar a vencer após perder seus dois últimos combates, Tamires Vidal sofreu sua terceira derrota em quatro lutas no Ultimate e agora fica em situação delicada na organização. No card preliminar do UFC Vegas 99, neste sábado (19), 'Tratora' - como a atleta de Niterói (RJ) é conhecida - foi finalizada pela panamenha Joselyne Edwards.

Com o resultado, Tamires corre sério risco de não ter seu contrato renovado com o principal evento de MMA do mundo. A peso-galo (61 kg), que estreou com vitória no Ultimate, amargou neste sábado seu terceiro revés consecutivo. Por outro lado, Edwards, que falhou na balança na pesagem oficial do show na sexta-feira, se recupera e voltar à coluna das vitórias depois de enfrentar sua própria sequência negativa na liga.

A luta

O primeiro round foi todo da atleta do Panamá. Mais técnica na luta em pé, Joselyne mostrou mais variação de ataques e conectou os melhores golpes da primeira etapa. A brasileira encontrou dificuldade para impor seu jogo.