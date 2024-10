PFL: Cris Cyborg supera Larissa Pacheco e conquista título inédito; Problema é nocauteado por Ngannou

Mostrando maturidade, Pacheco voltou melhor no segundo round. Na trocação, Larissa usou bem sua envergadura para aplicar os melhores golpes de mão. Por sua vez, Cyborg apostava nos chutes baixos e, restando pouco mais de dois minutos para o fim da etapa, novamente derrubou sua oponente. De volta na luta em pé, a paraense mostrou potência nos socos e machucou mais ainda o rosto da curitibana.

O ritmo do combate caiu na primeira metade do terceiro round. Frustrada, Larissa chamou a adversária para a luta franca no centro do cage, mas Cris se manteve próxima à grade, fiel a sua estratégia. Depois de um chute no corpo aplicado por Cyborg, Pacheco conectou um duro golpe de direita e derrubou a curitibana. A paraense manteve a posição de vantagem no solo até o final do período.

O quarto assalto foi disputado inteiramente em pé. Com mais precisão e escolhendo melhor o momento de atacar, Larissa dominou o ritmo, com exceção de um par de ações ofensivas de Cyborg, que atingiram a rival com força.

Depois de dois minutos de pouca ação e muito respeito de ambos os lados, Cyborg apertou o ritmo e conseguiu abalar a paraense, que foi à lona. No solo, a curitibana conectou potentes socos até sua oponente levantar. Após mais uma queda da curitibana, as duas engajaram na trocação franca nos segundos finais, para delírio do público presente na Arábia Saudita.