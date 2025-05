Julianna Peña ironiza retorno de Amanda Nunes: "Alguém dá um Oscar pra ela"

Faltando pouco mais de um mês para o UFC 316, a campeã peso-galo (61 kg) Julianna Peña voltou a provocar Amanda Nunes e colocou em dúvida o tão comentado retorno da ex-detentora dos cinturões ao octógono. Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', a atleta afirmou que a brasileira "não vai voltar" ao MMA após assistir sua performance contra Kayla Harrison no evento marcado para 17 de junho, em Newark, Nova Jersey.

As declarações surgem após a 'Leoa' revelar, no mês passado, que cogita encerrar sua aposentadoria - anunciada em 2023, logo após a vitória sobre Irene Aldana no UFC 289 - para enfrentar a vencedora do confronto entre Peña e Harrison. Para a atual campeã, no entanto, a ideia de retorno parece mais um teatro do que um plano real.

"É isso que me incomoda, esse negócio de 'me aposentei, estou fora'. Se vai se aposentar, fique aposentada. Não entendo por que os lutadores sempre anunciam aposentadoria e depois voltam. Qual é o sentido? Alguém dá um Oscar pra essa mulher, porque ela enganou todo mundo com esse papo de 'acabou'. Eu pensei: 'Não, não acabou. Ela é muito jovem, não vai parar, não sabe o que fazer da vida fora do octógono, vai ficar entediada e querer voltar a lutar.' Agora que os holofotes estão em mim e na Kayla, ela percebeu isso. Sei que está se coçando pra voltar", disparou Peña.