Virna Jandiroba aposta em preparação e paciência para enfrentar Zhang Weili

Vivendo o melhor momento de sua carreira no UFC, Virna Jandiroba já projeta o que pode ser o maior desafio de sua trajetória no MMA: uma luta de cinco rounds contra a campeã peso-palha (52 kg) Zhang Weili. Após superar Yan Xiaonan com autoridade no UFC 314 e se consolidar como líder do ranking da divisão, a brasileira afirmou estar pronta - tanto fisicamente, quanto mentalmente - para disputar o título.

Com 14 das suas 22 vitórias conquistadas por finalização, Jandiroba aposta em seu afiado jiu-jitsu para alcançar o topo da categoria. No entanto, reconhece que, para vencer a força física e o ritmo intenso da chinesa, será necessário mais do que domínio no solo. A baiana, ex-campeã do Invicta FC e dona de uma sequência de cinco triunfos consecutivos no Ultimate, sabe que ajustes estratégicos serão essenciais.

"Ela é uma atleta poderosa. Preciso fazer ajustes para enfrentá-la por cinco rounds. Tenho que adaptar minhas estratégias, porque são cinco rounds. Já lutei cinco rounds no Invicta, e me preparei assim para a luta com a Amanda , então venho me preparando para esse momento há bastante tempo", declarou a lutadora, em entrevista ao site "MMA Fighting".