De olho em title shot, Diego Lopes coloca dois rivais na mira: "Evloev e Yair Rodriguez"

Há pouco menos de um mês, no UFC 314, em Miami (EUA), Diego Lopes disputou o cinturão peso-pena (66 kg) pela primeira vez. E se depender dos planos e aspirações do brasieiro, essa não será a única oportunidade de se tornar campeão dentro da principal liga de MMA do mundo. De olho em um novo 'title shot', o número 2 do ranking já projeta como seria a próxima rodada ideal para concretizar sua meta. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o especialista em jiu-jitsu abriu o jogo sobre quando e contra quem gostaria de voltar à ativa no octógono mais famoso do mundo.

Após um início de trajetória frenética no Ultimate, com sete lutas em menos de dois anos, Diego pretende tirar um período para descansar. Ainda suspenso preventivamente pela comissão médica do UFC por conta de ferimentos nos olhos sofridos na batalha contra Volknaovski, o manauara ainda não voltou à rotina de treinos diários. Atento ao calendário da empresa, Lopes elegeu o card programado para o dia 13 de setembro em Guadalajara, no México, como o palco ideal para seu retorno.

"Agora estou em uma posição que - sou o número 2 da categoria - basicamente não tenho tantas opções. A opção é lutar contra caras que estão abaixo de mim, e não tenho problema com isso. Definitivamente o card no México, em setembro, seria o ideal para mim. O tempo que vou tomar de descanso, me recuperar um pouco também. Porque tem sido dois anos de loucura na minha carreira com, no mínimo, três lutas por ano. Então vamos esperar um pouco e ver o que aconteceu depois que fizer o exame do meu olho e ver o que o UFC vai oferecer para a gente", destacou o brasileiro.