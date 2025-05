PFL África! Com campeões, liga anuncia evento inaugural no continente para julho

PFL África

O lançamento da PFL África, que é comandada pelo ex-campeão peso-pesado do UFC e principal astro da Professional Fighters League Francis Ngannou, tem como objetivo fomentar o esporte e revelar novos talentos no continente. Para isso, a organização promoverá eventos em território africano nos quais as principais promessas locais poderão se apresentar e competir.

Expansão da PFL

A PFL África chega para somar no plano de expansão global da entidade. Anteriormente, a Professional Fighters League já havia lançado outras duas versões regionais: Europa e 'MENA', com atuação no Oriente Médio e no Norte da África. O objetivo final seria criar uma espécie de 'Champions League do MMA', como ocorre no futebol.

PFL Africa launches Saturday 26th July at the GrandWest Arena in Cape Town, South Africa!