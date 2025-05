Belal exalta oportunidade de representar a Palestina no UFC 315: "Motivação extra"

Neste sábado (10), Belal Muhammad subirá no octógono do UFC 315, em Montreal (CAN), para defender seu cinturão meio-médio (77 kg) pela primeira vez, contra o desafiante Jack Della Maddalena, quinto colocado no ranking da categoria. E mais do que apenas um novo compromisso esportivo, o campeão enxerga uma oportunidade de lutar pelo seu povo.

Nascido e criado nos Estados Unidos, Belal optou por representar como atleta o Estado da Palestina, local de origem dos seus pais. No UFC 315, o campeão entrará na arena 'Bell Centre' com a bandeira palestina - uma "motivação extra", na visão do próprio lutador. Mais do que homenagear suas raízes familiares, Muhammad destaca também a importância de poder representar o povo palestino, que tem passado por momentos difíceis desde o início do mais recente conflito com Israel.

Esta, inclusive, não será a primeira vez que o campeão representará suas origens no octógono mais famoso do mundo. Em julho do ano passado, Belal Muhammad entrou para a luta contra Leon Edwards em Manchester (ING), que o consagrou como novo campeão dos meio-médios do UFC, com a bandeira da Palestina nas costas.