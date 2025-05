Belal Muhammad descarta luta com Makhachev e mira status de bicampeão no UFC

Desde que Islam Makhachev passou a manifestar seu desejo de subir para os meio-médios (77 kg) e buscar um segundo cinturão no UFC, Belal Muhammad - campeão da categoria de cima - automaticamente se tornou um possível alvo do russo. Há, porém, uma relação amistosa e de respeito entre os dois atletas, que frequentemente treinam juntos, no meio do caminho dessa eventual superluta. Mas tal confronto, apesar de despertar o interesse dos fãs de MMA, nunca irá sair do papel. E quem garante isso é uma das partes envolvidas.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Belal rechaçou a possibilidade de medir forças contra o pupilo de Khabib Nurmagomedov, a quem, inclusive, atribuiu a alcunha de "irmão", dado a proximidade dos dois durante os treinos. Disposto a também aumentar seu próprio legado na empresa, assim como Makhachev, o wrestler de origem palestina abriu o jogo e revelou que pretende se testar futuramente entre os pesos-médios (84 kg), de olho no status de bicampeão dentro do Ultimate.

"Eu não lutaria contra o Islam. Acho que não vale a pena para mim lutar com ele. Eu o considero um irmão, um amigo. Eles (Islam e Khabib) me ajudaram tanto. Eu consideraria subir para os pesos-médios. Não vejo o campeão de lá (DDP) como um cara que pode me vencer. Acho que poderia vencer todos esses caras. Depois de mais algumas vitórias nos meio-médios, eu vou subir e serei bicampeão. Eu diria que com mais duas ou três (vitórias), eu posso subir para os médios", explicou Muhammad.