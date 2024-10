Alex Poatan alimenta especulação sobre possível luta contra Tom Aspinall nos pesados do UFC

Após superar Khalil Rountree no dia 5 de outubro, em Utah (EUA), Alex Pereira agora aguarda o UFC definir seu próximo compromisso. E, como o brasileiro frustrou os planos de Magomed Ankalaev, uma superluta pode estar no horizonte. Tanto que o campeão os meio-pesados (93 kg) alimentou a especulação sobre sua subida para o peso-pesado para medir forças com Tom Aspinall.

Vale destacar que o hipotético combate entre os atletas vem ganhando força, já que ambos abordam o tema com frequência e trocam elogios. Recentemente, 'Poatan' voltou a tocar no assunto ao publicar um registro do britânico lhe encarando e aprovando tal momento. Em seguida, Aspinall respondeu na publicação do brasileiro com uma figura simbolizando um aperto de mãos.

Ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show', Alex, quando questionado sobre a interação com o campeão interino do peso-pesado do UFC, revelou que sua intenção era chamar a atenção e informou que há conversas acontecendo entre ele e a empresa, possivelmente envolvendo Aspinall. Inclusive, os atletas já expressaram, mais de uma vez, o interesse em tornar a hipotética luta em realidade.