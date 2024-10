UFC Vegas: Jean Matsumoto derrota bicampeão do TUF e mantém invencibilidade

Depois de vencer seu combate de estreia, em abril deste ano, Jean Matsumoto voltou ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (19). Pelo card preliminar do UFC Vegas 99, o peso-galo (61 kg) brasileiro derrotou o canadense Brad Katona, único lutador a vencer duas vezes o 'reality show' do 'The Ultimate Fighter' na história, e manteve sua invencibilidade no MMA.

Com o resultado, Jean soma agora 16 vitórias - nove delas pela via rápida - e nenhuma derrota em seu irretocável cartel como profissional. O currículo faz do jovem lutador paulista, de apenas 25 anos, uma das maiores promessas do MMA nacional na atualidade, assim como da divisão até 61 kg do Ultimate.

A luta

Depois de um bom início na trocação, Jean sofreu com as cotoveladas do adversário. A primeira, de encontro, balançou o brasileiro. As outras, quando a luta ficou travada na grade, enquanto Matsumoto tentava a queda, abriram um corte no rosto do paulista.