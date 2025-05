5 curiosidades sobre IA: de alucinação a flertes, chegando às leis

Olá! Hoje vou direto ao ponto: 5 curiosidades sobre inteligência artificial para entusiastas ou ressabiados.

1. Ela não é nada sustentável



Sabe a trend recente com a nova ferramenta de geração de imagens do ChatGPT na mesma linguagem do Studio Ghibli, estúdio japonês de animação por trás de filmes premiados como A viagem de Chihiro? Parecia fofa e inofensiva, viralizou - em uma hora, o aplicativo ganhou mais de um milhão de usuários. Logo em seguida, foi amplamente criticada por questões envolvendo (claro!) direitos autorais. Mas, além disso, o impacto negativo para o planeta de uma tendência viral como esta é enorme.

Uma consulta ao ChatGPT consome quase 10 vezes mais energia do que uma pesquisa comum no Google. Um texto de 100 palavras no ChatGPT, por exemplo, despende cerca de 519 mililitros de água para ser criado. Isso porque os servidores nos centros de processamento de dados geram grandes quantidades de calor para oferecer cada resposta e exigem resfriamento constante, muitas vezes através de sistemas de água. Pode parecer pouco para uma única pesquisa, mas, pense: só o ChatGPT conta hoje com 400 milhões de usuários.