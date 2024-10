Batalha de Gigantes! Problema enfrenta Ngannou em superluta na PFL para mudar de patamar na carreira

Por que 'Batalha de Gigantes'?

Inclusive, o termo 'Batalha de Gigantes' define os protagonistas do evento com perfeição. Ngannou é conhecido nos esportes de combate por seu porte físico avantajado e poder de nocaute avassalador, tendo 17 vitórias no MMA, sendo 12 por nocaute. Já Renan, de 2,03m, conseguiu a proeza de fazer o camaronês parecer pequeno (dez centímetros a mais que o rival). Na modalidade, o brasileiro tem 13 triunfos, sendo 11 por nocaute. Como os atletas possuem tais características e números, a tendência é que a luta acabe rápido e de forma brutal.

Mas, Ngannou, que durante a semana pré-luta se classificou como o melhor pesado do MMA, adiantou que, se encontrar dificuldade na trocação, poderia surpreender novamente, apostando no grappling. Vale pontuar que, em 2022, o camaronês venceu Ciryl Gane de virada, apelando para a luta agarrada, naquela que foi sua primeira e última defesa de cinturão do UFC. Já 'Problema' esbanja confiança e garante ter qualidade para nocautear 'The Predator'. A certeza é que o mundo irá tremer quando os atletas ficarem frente a frente no cage.

Superluta feminina

Já a luta entre as brasileiras Larissa Pacheco e Cris 'Cyborg', no 'co-main event', é apontada por parte dos fãs e profissionais como uma das melhores e mais importantes no MMA feminino em 2024. E a expectativa em torno do duelo se justifica, já que as atletas possuem um estilo visceral em ação e são condecoradas.

Lenda do esporte, a veterana é campeã do peso-pena (66 kg) do Bellator, ex-detentora do título do Invicta FC, Strikeforce e UFC. Por sua vez, a estrela da PFL é vencedora do GP do peso-leve (70 kg) em 2022 e do peso-pena em 2023. Como as brasileiras deixam um rastro de destruição por onde passam, a tendência é que a vitória de uma delas ocorra por nocaute ou finalização.