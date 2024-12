Buckley minimiza ameaça que Colby Covington representa em combate no UFC

Joaquin Buckley tem um compromisso e tanto pela frente. Neste sábado (14), na Flórida (EUA), 'New Mansa' vai protagonizar sua primeira luta principal no UFC, no evento que encerra a temporada 2024 da organização. Em alta na companhia, o striker esbanja confiança de que irá transformar Colby Covington em mais uma de suas vítimas no octógono.

Tanto que, no 'media day' do UFC Tampa, Buckley minimizou a ameaça que o 'bad boy', ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg) e três vezes desafiante ao cinturão linear da categoria, lhe representa em combate. E a postura ousada do atleta se explica. Ao descer do peso-médio (84 kg) para a nova divisão, 'New Mansa' impressionou no octógono, vencendo as cinco lutas que disputou.

Por outro lado, Covington, de 36 anos, entrou em ação pela última vez em dezembro de 2023 e recebeu duras críticas de parte da comunidade do MMA por conta de sua performance na derrota para Leon Edwards. Portanto, visando alcançar o topo da categoria e obter a maior vitória de sua carreira, o motivado Buckley afirmou que 'Chaos', mesmo em seu auge, não conseguiria pará-lo.