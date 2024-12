Colby Covington reforça meta de conquistar cinturão do UFC: "Meu maior sonho"

Colby Covington teve em três momentos da carreira a oportunidade que todo lutador sonha: competir pelo cinturão linear do UFC. Nos três cenários, porém, o americano bateu na trave - duas vezes contra Kamaru Usman e uma, a mais recente, contra Leon Edwards. Mas apesar do retrospecto desfavorável em disputas de título, se enganou quem pensou que o objeto de desejo saiu dos planos de 'Chaos'. Ex-campeão interino dos meio-médios (77 kg), o veterano de 36 anos reforça que seu maior sonho é alcançar o topo da categoria de maneira soberana.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Covington frisou que seu maior objetivo da carreira segue sendo a conquista do cinturão do Ultimate. Número seis no ranking da categoria, o americano, inclusive, já projeta como seu estilo de luta encaixaria com o do atual campeão, Belal Muhammad. Com a confiança de sempre, o falastrão acredita em suas habilidades para voltar à coluna das vitórias e pleitear mais um 'title shot' no futuro.

"Com certeza. O cinturão ainda é o meu objetivo e o meu maior sonho. Eu sei que combino (em estilos) com o novo campeão (Belal). Ele é um wrestler, mas que não será capaz de me derrubar. Então vai ser uma luta de trocação, e sei que posso superá-lo na trocação. O cinturão é meu objetivo. O que quer que eu tenha que fazer para voltar lá, quero provar ao UFC e aos fãs que eu sou o melhor meio-médio do planeta Terra", destacou Colby.