Alex Poatan zomba de Jamahal Hill após provocação do rival

A rivalidade entre Alex Pereira e Jamahal Hill segue viva. No último sábado (5), em Utah (EUA), o brasileiro defendeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC pela terceira vez ao nocautear Khalil Rountree e impressionou novamente parte da comunidade do MMA, mas não 'Sweet Dreams'. Presente no 'Delta Center', o americano assistiu de perto o combate e provocou o campeão da categoria. Como não poderia ser diferente, 'Poatan' rebateu o desafeto.

Após a realização do UFC 307, Hill fez pouco caso e bocejou, minimizando a vitória do brasileiro e dando a entender que a luta principal do evento foi chata. Ao ser questionado sobre a postura do americano, 'Poatan' respondeu de forma nada amigável.