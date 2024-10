Ex-UFC, Paige VanZant faz segundo duelo em liga de tapa na cara em outubro

Após vencer sua estreia no 'Power Slap', organização de 'tapa na cara' liderada por Dana White, em junho, Paige VanZant prometeu voltar a competir na modalidade e cumpriu com sua palavra. A ex-lutadora do UFC vai entrar em ação pela segunda vez pela empresa contra a estreante Chelsea Dodson, no dia 24 de outubro, em Abu Dhabi (EAU). A informação foi divulgada pela companhia através das redes sociais.

Em sua primeira aparição no 'Power Slap', a atleta superou Christine Wolmarans por decisão unânime depois de três rounds de disputa, encerrando assim a má fase nos esportes de combate. Vale pontuar que VanZant não triunfava em uma modalidade desde 2019. Fora do UFC, a americana se aventurou no pro-wrestling, boxe, boxe sem luvas e, agora, parece que seu foco será a competição de tapa na cara. A partida de Paige é uma das atrações do nono evento da organização, programado para acontecer dois dias antes do UFC 308.

Histórico de VanZant nos esportes de combate

Paige VanZant, de 30 anos, é uma das lutadoras mais populares dos esportes de combate. No MMA, a americana disputou 13 lutas, venceu oito e perdeu cinco vezes. No boxe sem luvas, a atleta realizou dois combates e perdeu ambos. Pela nobre arte, '12 Gauge' empatou com Elle Brooke. Agora, a profissional triunfou em sua primeira partida de 'tapa na cara'.