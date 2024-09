Dana White veta migração de promessa do boxe para o UFC

A cada luta de boxe, Callum Walsh impressiona no ringue. No último dia 20, na Irlanda, a promessa da nobre arte não tomou conhecimento de Przemyslaw Runowski e o nocauteou no segundo round. Como promove a carreira de 'King', Dana White se mostra convicto de que seu lutador tem tudo para se firmar no tradicional esporte e, no futuro, ser um dos destaques dele.

É bem verdade que, apesar do boxe ser sua base, Walsh é fã de MMA. Inclusive, o boxeador namora a brasileira Tabatha Ricci, nona colocada no ranking do peso-palha (52 kg) do UFC, e também costuma treinar fundamentos da modalidade. Sendo assim, ao ser questionado por um repórter sobre a possibilidade do irlandês migrar de esporte e fazer lutas pontuais no Ultimate, o cartola negou qualquer chance de tal aventura acontecer. Sem titubear, Dana sinaliza que o talentoso 'King' precisa focar em desenvolver sua carreira e não em distrações.

"Não. Espero que ele ganhe cinturões mundiais, ganhe muito dinheiro e se aposente", declarou o presidente do UFC na coletiva de imprensa pós-Contender Series, realizada na última terça-feira (24).