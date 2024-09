Jacqueline Cavalcanti supera francesa no UFC Paris e vence a 2ª em um mês

Depois de superar Josiane Nunes em agosto e conquistar sua segunda vitória em duas lutas no Ultimate, Jacqueline Cavalcanti aceitou, com apenas duas semanas de antecedência, substituir a veterana Germaine de Randamie no card do UFC Paris, neste sábado (28). E a arriscada aposta da brasileira naturalizada portuguesa deu certo. Em uma revanche contra a francesa Nora Cornolle, a qual já havia derrotado no início da carreira, 'Jacque' saiu mais uma vez vitoriosa do octógono mais famoso do mundo, apenas um mês depois de seu último combate.

A conquista da promessa do peso-galo (61 kg) feminino do UFC veio na decisão dividida os juízes. Nas papeletas, os jurados Sal D'Amato e Anders Ohlsson viram vitória da brasileira por 29 a 28, enquanto Mongi Zitouni avaliou que a lutadora francesa fez o suficiente para superar Cavalcanti, também por 29 a 28. Agora, 'Jacque' soma oito triunfos - três deles no Ultimate - e apenas uma derrota na carreira.

A luta

Depois de um começo de muito estudo da distância por parte das duas lutadoras, a francesa surpreendeu e buscou a luta agarrada. Com o controle da cintura, Nora aplicou una bela queda e chegou à montada. Porém, a brasileira soube se defender bem e com um 'upa' inverteu a posição, levantando na sequência e levando o combate para a trocação novamente nos segundos finais.