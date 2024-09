UFC bate recorde de maior arrecadação na sua história com evento na Esfera

Ao que tudo indica, o alto investimento feito pelo Ultimate na realização do 'Noche UFC' valeu a pena. Além dos elogios e do recorde de bilheteria, o show promovido na tecnológica arena 'Esfera', em Las Vegas (EUA), no último dia 14 de setembro, bateu a marca de maior arrecadação na história da principal organização de MMA do mundo.

O anúncio foi feito na última terça-feira (24), pelo 'TKO Group Holdings', conglomerado da Endeavor, companhia que é dona do UFC. O recorde de arrecadação na história da entidade foi alcançado com a soma dos valores embolsados com bilheteria, patrocínios - incluindo o 'naming rights' do evento, que foi adquirido pelo governo da Arábia Saudita -, vendas de experiências VIP e de produtos, entre outros.

Bilheteria 'pagou' o investimento feito

O Noche UFC contou com uma arrecadação de mais de R$ 120 milhões só de bilheteria, quantia que, por si só, já cobria os gastos com o investimento feito para a realização do show - especulado em mais de 20 milhões de dólares (R$ 108 milhões). O alto valor arrecadado pode ser explicado pelo preço elevado dos ingressos disponibilizados para os fãs que queriam assistir 'in loco' o evento promovido na Esfera, que chegavam a custar R$ 70 mil.