Dana White exalta Callum Walsh após novo nocaute no boxe

"Para ele voltar ao seu país de origem e vencer da forma como conseguiu... Ele venceu um cara de verdade, que nunca foi nocauteado e ele fez isso de forma espetacular. Encontrar estrelas ajuda qualquer esporte. Futebol, boxe, MMA, seja lá o que for, você tem que ter estrelas", declarou o presidente do UFC.

Conheça Walsh

Callum Walsh, de 23 anos, é uma promessa do boxe e conta com uma rede de apoio luxuosa para chegar ao topo do esporte. O irlandês é namorado de Tabatha Ricci, apadrinhado por Dana White, tem como mentor Freddie Roach, um dos melhores treinadores da história, e é incentivado por Conor McGregor. Na modalidade, 'King' disputou 12 lutas e venceu todas, sendo dez delas por nocaute. O atleta é dono do título Continental das Américas da WBC (Conselho Mundial de Boxe), pelos super-meio-médios.