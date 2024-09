Dana White elogia brasileira recém-contratada pelo UFC

Na última terça-feira (24), em Las Vegas (EUA), Alexia Thainara conseguiu o que tanto almejava. A atleta superou Rose Conceição, por decisão unânime dos juízes, no Contender Series e causou uma boa impressão em Dana White. Tanto que o presidente do UFC contratou 'Burguesinha' e a elogiou.

Na parte final do programa, Dana se mostrou impressionado com o aspecto físico de Alexia e com sua trocação. Vale destacar que, no octógono, a atleta causou desconforto na adversária com seus chutes e a controlou durante os três rounds de disputa. Sendo assim, o cartola, empolgado, sinaliza que 'Burguesinha' pode ter um bom papel no peso-palha (52 kg) do UFC.

"Ela é forte, bem equilibrada, adorei a maneira como ela usou seus chutes para preparar seus socos no segundo round, deixou Rose sem saber o que fazer com ela em pé, foi muito bem. Achei que ela continuaria assim no terceiro round. Não sei se as pernas dela estavam machucadas e por isso não continuou chutando, mas ela foi muito bem. Ela está com 11-1, tem 28 anos. Ela está dentro", declarou o cartola.