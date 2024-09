Cormier duvida que Jones ou Miocic lutem com Aspinall no UFC 309 caso seja necessário

Há cerca de duas semanas, o Ultimate enfim oficializou a superluta entre Jon Jones e Stipe Miocic, pelo cinturão linear dos pesos-pesados da organização. E o embate, que servirá como o 'main event' do UFC 309, conta, inclusive, com um 'plano B', já que Tom Aspinall viajará para Nova York (EUA) e, no dia 16 de novembro, estará à disposição como lutador reserva caso algum imprevisto com os protagonistas do show surja. Mas há quem, como Daniel Cormier, questione a real utilidade do prospecto inglês nesta conjuntura.

Através de seu próprio canal no Youtube, o ex-lutador e atual comentarista se mostrou reticente sobre as chances do prospecto inglês realmente medir forças com um dos veteranos. Cormier não descartou a possibilidade de Jones ou Miocic se lesionarem ou sofrerem com qualquer outro tipo de imprevisto. Entretanto, em sua visão, os 'medalhões' do UFC não aceitariam se aventurar contra Aspinall de última hora, sem uma preparação completa. Para reforçar seu ponto de vista, 'DC' utilizou o exemplo do que ocorreu quando Jon e Stipe foram escalados para duelarem pela primeira vez, em 2023.

"Aspinall é oficialmente o lutador reserva (para essa luta), mas o que vai acontecer se alguém se machucar? Qual desses caras vai dizer: 'Ok, eu luto com o Tom Aspinall'. Qual deles vai realmente se manter no combate? Pavlovich era o lutador reserva em Nova York quando Jones e Stipe foram escalados pela primeira vez. Jones se machucou, Stipe saiu da luta e Aspinall lutou contra Pavlovich. Não há garantia de que, por ele ser o lutador reserva, alguém irá lutar com ele. Eu diria que se alguém se machucar, Tom Aspinall fica no card e não luta com nenhum desses caras (Jones e Miocic). Nenhum desses caras lutará contra Tom Aspinall se não for necessário", opinou Cormier.