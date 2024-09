Deiveson esbanja confiança para possível luta contra campeão Merab no UFC

Após trocar o peso-mosca (57 kg) pelo peso-galo (61 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo vive momento tão especial na carreira, que chama a atenção até mesmo do campeão da categoria. Em setembro, em Las Vegas (EUA), Merab Dvalishvili conquistou o título da divisão ao dominar Sean O'Malley e, em seguida, mencionou o brasileiro como potencial adversário. Como não poderia ser diferente, 'Daico' aproveitou e projetou a possível luta.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Deiveson analisou o georgiano e não se intimidou. Merab é conhecido no esporte por ter um estilo de luta implacável, baseado na constante pressão que exerce no octógono e em seu alto nível no wrestling. Inclusive, 'The Machine' está embalado por 11 vitórias seguidas. Mas, apesar do retrospecto, o brasileiro discorda que Dvalishvili seja imparável.

Tanto que o ex-campeão dos moscas não se mostra preocupado com o estilo de luta do georgiano. Pelo contrário, Deiveson, invicto nos galos com três vitórias, esbanja confiança e se classifica como o lutador ideal para destronar 'The Machine' por julgar ter as habilidades necessárias para surpreendê-lo no grappling. Vale pontuar que 'Daico' é faixa-preta de jiu-jitsu e vem sendo mais grappler em seus duelos na divisão.