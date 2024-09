Noche UFC: Diego Lopes domina Brian Ortega e coroa noite perfeita do Brasil

O Esquadrão Brasileiro cumpriu sua missão neste sábado (14) e saiu do Noche UFC com 100% de aproveitamento. Depois dos triunfos de Ketlen Esquentadinha e Norma Dumont no card preliminar, foi a vez de Diego Lopes, na parcela principal do show, ter o braço erguido no duelo mais importante de sua carreira. Diante do ex-desafiante ao cinturão dos pesos-penas (66 kg) Brian Ortega, o manauara radicado no México dominou as ações do combate e garantiu o resultado positivo na decisão unânime dos juízes.

Com um jogo de boxe potente e o jiu-jitsu afiado, Diego não deu brechas para Ortega e venceu os três assaltos. Com a quinta vitória consecutiva no Ultimate, a expectativa é de que o peso-pena pule da 13ª para a terceira colocação do ranking na categoria, se colocando de vez na briga por um title shot no futuro. Apesar de ter nascido no Brasil, Lopes mostrou seu carinho pelo México, país em que mora atualmente, após vencer Ortega.

"México, a festa é para vocês. Viva México! Sabíamos que Brian era um lutador muito duro. Vim aqui para definir essa luta. Isso não aconteceu, mas sabia que seria uma luta dura. Precisava de uma vitória dominante e sinto que fiz isso. Acabo de ganhar do terceiro melhor do mundo, que já está aqui há muito tempo. O UFC já sabe, é só colocar meu nome na mesa para lutar pelo título mais adiante", declarou o especialista em jiu-jitsu, ainda no octógono, após seu triunfo.