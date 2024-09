Entenda como Diego Lopes se tornou um fenômeno de popularidade no UFC

Diego Lopes é um verdadeiro caso de estudo no mundo do MMA. Depois de perder a oportunidade de ser contratado pelo UFC através do Contender Series em 2021 e ser derrotado em sua estreia no evento dois anos depois, o brasileiro reverteu sua trajetória de forma impressionante. Em apenas 13 meses, ele conquistou uma sequência de cinco vitórias, tornando-se um dos atletas de maior ascensão no maior evento de MMA do mundo. E a história de sucesso não para por aí.



Com uma postura agressiva dentro do octógono e um carisma contagiante fora dele, Diego rapidamente conquistou o público. Fluente em português e espanhol (e agora aprendendo inglês), ele representa tanto o Brasil quanto o México, aumentando ainda mais seu apelo global. Além disso, participou dos três cards mais importantes do ano: UFC 300, UFC 303 e o NOCHE UFC.Havia apenas um detalhe que faltava para consolidar sua ascensão meteórica: vencer um adversário de peso. Mas isso também já ficou para trás.



No último sábado (14), Diego dominou completamente o veterano Brian Ortega, atual número três do ranking e ex-desafiante ao cinturão do UFC. Esta vitória não só foi o maior triunfo de sua carreira até agora, como também garantiu automaticamente ao brasileiro uma vaga no top 5 da categoria dos pesos-penas. O feito também traz uma curiosa estatística: exceto pela derrota para Yair Rodriguez, causada por lesão, Ortega só havia perdido para os ex-campeões Alexander Volkanovski e Max Holloway.



A atuação dominante de Diego, tanto em pé quanto no chão, enviou um claro recado para a divisão. Aos 29 anos, ele é o mais jovem entre os atletas do topo da categoria e está vivendo o melhor momento de sua carreira. Além de sua impressionante sequência de vitórias, ele é mais ativo que seus concorrentes e conquistou a simpatia dos promotores do UFC ao aceitar lutas em cima da hora.



Um exemplo claro disso ocorreu em junho, quando ele deveria enfrentar Brian Ortega. Após uma mudança de última hora, Diego acabou lutando contra Dan Ige, que substituiu Ortega apenas duas horas antes do evento começar. Essa postura destemida fez dele um dos favoritos dos fãs, um ingrediente crucial na hora de pleitear uma disputa de cinturão. Portanto, para os fãs de MMA que ainda não conhecem Diego Lopes: ainda dá tempo. O hype é real.

