Canelo bate rival invicto em Las Vegas e mantém títulos mundiais de boxe

No último sábado (14), a cidade de Las Vegas (EUA) recebeu dois grandes eventos esportivos. Além do Noche UFC, realizado na Esfera, Saul Alvarez liderou um show estrelado de boxe sediado na 'T-Mobile Arena'. Um dos principais rostos da nobre arte da atualidade, 'Canelo' não teve problemas em derrotar Edgar Berlanga, que vinha invicto na modalidade, e defender de forma bem-sucedida os cinturões do Conselho Mundial de Boxe (WBC) e da Organização Mundial de Boxe (WBO) na categoria dos super médios (76,2 kg).

Com uma performance extremamente dominante durante os 12 rounds programados, Canelo teve o braço erguido contra o rival porto-riquenho na decisão unânime dos juízes (117-110, 118-109, 118-109). No terceiro assalto, o condecorado pugilista mexicano conectou um cruzado potente que levou Berlanga ao solo. Entretanto, Alvarez viu seu oponente se reerguer e sobreviver às parciais seguintes, levando o resultado para as papeletas.

Alento para o povo mexicano

Para os fãs mexicanos de MMA, a noite do último sábado foi trágica, com boa parte dos competidores do país sendo derrotados no UFC, inclusive a então campeã Alexa Grasso. Sendo assim, a vitória de Canelo, ídolo nacional, serviu como uma espécie de alento para os entusiastas dos esportes de combate mexicanos. Com o resultado, Alvarez agora detém um cartel de 62-2-2, enquanto Berlanga perdeu a invencibilidade em cima dos ringues, ficando com um currículo de 22-1