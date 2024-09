Quemuel Ottoni quebra o silêncio e explica desistência antes de luta no Contender Series

A inesperada desistência de Quemuel Ottoni em participar do mais recente episódio do Contender Series, na última terça-feira (10), quando enfrentaria Kody Steele, se tornou um dos assuntos mais comentados na comunidade das lutas desde então. Depois de ver os pronunciamentos de Dana White e do seu treinador, Bruno Murata, o lutador brasileiro resolveu quebrar o silêncio e abrir o jogo sobre o assunto.

Através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram', Quemuel explicou os motivos que o levaram a não entrar no octógono do Contender Series, onde buscaria uma vaga no plantel de lutadores do UFC. De acordo com o atleta, ele teria 'travado' diante da magnitude do evento e todo seu entorno.

"Ontem eu não acabei lutando por uma crise, uma coisa de ansiedade, uma adrenalina, um pouco de congelamento, em ver tudo aquilo. Uma coisa é você estar do outro lado da tela, outra coisa é você estar vivendo... Câmera, carro, ver pessoas que você... É isso. Não tem desculpa isso que aconteceu. Bati o peso, a forma de recuperar o peso também teve uma guerra, teve uma briga ali... Passei um pouco mal na volta, isso também não é desculpa. Mas consegui recuperar uns 8 kg, mas com uma dor de estômago muito forte. Mas não foi por causa disso que eu não lutei. Juntou um pouco de tudo: ansiedade, de ver a câmera, o 'cutman' fazendo minha mão, as pessoas que eu mais vi", relatou Quemuel.