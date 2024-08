Gordon Ryan responde desafio de Nicky Rod e dobra aposta

"Direi isso uma vez e somente uma vez. Para Nicky fraude e 'Não posso ganhar uma competição' Craig, já que vocês dois têm meu p*** na boca 24 horas por dia, sete dias por semana, tenho algumas propostas para vocês. Ou fazemos duas lutas em uma noite, vocês colocam 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões) ou um milhão cada e eu coloco um ou dois milhões (cerca de R$ 11,2 milhões), dependendo. Competimos na mesma noite e os vencedores levam tudo. Se um de vocês for muito covarde para aceitar, enfrento um de vocês por um milhão vs um milhão. Já que eu venci vocês dois no total de cinco vezes, com quatro finalizações, boa sorte nisso", escreveu o lutador.

Regras impostas por Gordon

Contudo, apesar do interesse de Gordon em enfrentar Jones e Rodriguez, não será fácil tirar tais lutas do papel. E muito por conta das exigências e regras impostas pelo próprio atleta. De todo modo, o atleta parece não estar convencido que os desafetos queiram, de fato, enfrentá-lo.

Tanto que Ryan se classifica como o rei do grappling e questiona o nível de habilidade dos rivais na modalidade, principalmente de Nick, que desponta como seu principal opositor atualmente. E a provocação se explica, uma vez que 'The King' já venceu o atleta duas vezes.

"As lutas não serão deixadas para os juízes, terão interferência mínima do árbitro e não haverá limite de tempo, apenas finalização. Os atletas também serão obrigados a usar rash guards de manga comprida e polainas, já que quatro pessoas já os acusaram de se lubrificar (Mason, Pena, eu e Yuri). A competição acontecerá quando eu estiver saudável, se eu estiver saudável e em uma data e plataforma que eu decidir. Até lá, continue sonhando que você chegará perto do meu nível depois de derrotar caras que não conseguem passar do primeiro dia no ADCC. Se você não responder aqui ou publicamente, considero isso um não e não responderei depois disso, a menos que eu tenha um sim ou não claro. Não estou negociando. Eu sou o rei, você segue minhas regras ou você se cala", concluiu o atleta.

Registro de Gordon no grappling

Gordon Ryan, de 28 anos, é uma estrela do grappling e já é apontado por parte da comunidade do esporte como um dos melhores lutadores da história do esporte. Em agosto, o faixa-preta de jiu-jitsu fez história mais uma vez no ADCC, conquistando seu sétimo ouro, ultrapassando André Galvão e se tornando o maior nome da história da organização.