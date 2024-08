Joe Rogan defende realização de luta de boxe entre Mike Tyson e Jake Paul

"58 é 58, não importa o que você esteja tomando e o que estejam fazendo por você. Mas o Mike Tyson, de 58 anos, é um tipo diferente de ser humano, ele ainda pode jogar sua cabeça para outra dimensão se conseguir acertá-lo. A questão é: Tyson pode acertar um cara de 28 anos que está no auge de sua carreira, que está vencendo lutas de boxe legítimas? Ele venceu ex-campeões do UFC, teve aquela luta muito boa com Tommy Fury, que é um boxeador legítimo. Ele acabou de vencer Perry, que era campeão no boxe sem luvas. Ele é um lutador de verdade", declarou o veterano.

Registros de Tyson e Jake no boxe

Mike Tyson, de 58 anos, é considerado um dos melhores pesos-pesados da história do boxe. Em sua carreira, 'Iron Mike' conquistou múltiplos títulos, construiu um cartel composto por 50 vitórias, sendo 44 por nocaute, seis derrotas e dois 'no contest' (sem resultado) e marcou época no esporte.

Além de fazer sucesso no 'YouTube', Jake Paul, de 27 anos, também se destaca no boxe. No esporte, o registro profissional do americano é composto por dez vitórias e uma derrota. Pela modalidade, a celebridade deixou para trás nomes como Anderson Silva, Ben Askren, Mike Perry, Nate Diaz e Tyron Woodley (duas vezes) e faturou bolsas milionárias.