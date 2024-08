Estrela da WWE homenageia campeão do UFC durante evento

Belal Muhammad vive fase tão mágica na carreira, que, agora, é saudado até por grandes nomes do pro-wrestling. Na última segunda-feira (5), em Baltimore (EUA), Phil Brooks, mais conhecido como 'CM Punk', participou do programa 'WWE Monday Night Raw' e, antes de entrar em ação, fez questão de homenagear o atleta, que se tornou campeão dos meio-médios (77), em julho, na Inglaterra.

Na ocasião, Belal, desacreditado por parte da comunidade do MMA, chocou o mundo ao dominar Leon Edwards em território hostil, vencendo por decisão unânime. Como é amigo do mais novo campeão do UFC, 'CM Punk' frisou que a dura jornada do mesmo, dentro e fora do octógono, compensou no final.

Vale destacar que, no curto período em que competiu no Ultimate, Brooks treinou na academia 'Roufusport', conheceu 'Remember The Name' e testemunhou sua evolução. Desde então, os lutadores se aproximaram e viraram amigos.