Leon Edwards e Paddy Pimblett ganham uniformes personalizados para o UFC 304; veja

Estrelas do UFC 304

Leon Edwards e Paddy Pimblett entrarão em ação no UFC 304, neste sábado, como duas das principais estrelas do card. No 'main event' do show, o campeão dos meio-médios colocará seu cinturão em jogo contra o americano de ascendência palestina Belal Muhammad. Enquanto isso, a jovem promessa do peso-leve (70 kg) medirá forças com Bobby Green, em duelo que pode levá-lo ao ranking da categoria.

First look at UFC Welterweight Champion Leon Edwards' custom shorts for #UFC304 #UFC5 ???? pic.twitter.com/hGejQiO7td

Looks like Paddy Pimblett is getting his orange UFC shorts, too ? #UFC304 pic.twitter.com/u71lBEWRfV

