Belal Muhammad revela encontro 'nada amigável' com Leon Edwards no elevador

Neste sábado (27), Belal Muhammad faz a luta mais importante de sua carreira, quando desafia Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg), na luta principal do UFC Manchester. E a rivalidade é tamanha, que 'Remember The Name' revelou que o duelo quase saiu do papel com antecedência, no hotel escolhido pela empresa para abrigar os profissionais envolvidos no show.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Belal relatou que houve uma 'pequena' discussão ao encontrar a equipe de Edwards no elevador do hotel. Inclusive, o atleta detalhou que o rival ficou tão assustado no incidente, que o treinador do mesmo se pronunciou. Vale pontuar que o clima envolvendo os profissionais é pesado, com intensa troca de ameaças, ofensas e provocações.

É bem verdade que Belal vai lutar em território hostil, já que encara um britânico em plena Inglaterra. No entanto, se engana quem pensa que o desafiante ao cinturão dos meio-médios do UFC está amedrontado ou pouco à vontade. Pelo contrário, Muhammad, esbanjando confiança, fez questão de zombar do time rival após o episódio.