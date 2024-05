Ex-astro do UFC, Jorge Masvidal anuncia lançamento de livro de memórias

Compromisso no ringue antes do livro

Antes do lançamento oficial de seu livro de memórias, Jorge Masvidal terá um compromisso dentro do ringue de boxe. Aposentado do MMA desde abril do ano passado, 'Gamebred' medirá forças com o também ex-astro do UFC Nate Diaz, no dia 6 de julho, na Califórnia (EUA). O confronto marca o reencontro dos veteranos, desta vez na nobre arte, que se enfrentaram pela primeira vez em 2019, em disputa válida pelo cinturão BMF do Ultimate.

I'm excited to announce that my memoir, BORN TO FIGHT, will be coming out this August! I'm honored to share my story with you all, from growing up poor in an immigrant household in Florida to becoming one of the most successful UFC fighters today. In this book, I will also impart... pic.twitter.com/EMtwxhh0ZP

- Jorge Masvidal (@GamebredFighter) May 15, 2024