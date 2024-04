UFC 300: Alex Poatan nocauteia Jamahal Hill e pede por luta no UFC Rio

Alex Pereira segue fazendo história no UFC. No 'main event' do show de número 300 da companhia, realizado neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro, campeão dos meio-pesados (93 kg), enfrentou Jamahal Hill e venceu de forma brutal, nocauteando no primeiro round.

Dessa forma, 'Poatan' defendeu o cinturão dos meio-pesados do UFC pela primeira vez. Além disso, o brasileiro, em sua oitava luta pela maior organização de MMA do mundo, venceu pela quinta vez um ex-campeão dela. Como saiu sem lesão do octógono, o atleta reforçou o desejo de atuar no Rio de Janeiro, em maio, e abriu as portas para competir no peso-pesado.

"É um cara muito forte e eu tinha que ficar esperto. Eu estava querendo achar a distância para entrar com a mão. Foi tudo perfeito o que fizemos aqui. Quando entro aqui nesse octógono, esqueço que sou campeão e não deixo isso subir na minha cabeça. Penso que quero ganhar o cinturão, não defender o cinturão. Não importa quem venha agora. Foi tudo dentro do planejado e saio sem lesão. Vamos ver se vou lutar no Brasil, e eu quero fazer uma luta no peso-pesado", declarou o campeão do UFC.