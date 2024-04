UFC 300: Kayla Harrison brilha em estreia e atropela ex-campeã dos galos

Kayla Harrison chegou com tudo ao UFC. A antiga estrela da PFL e bicampeã olímpica de judô fez sua primeira luta na maior organização de MMA do mundo neste sábado (13), em Las Vegas (EUA), contra Holly Holm e dominou as ações. Contratada pela companhia com status de estrela, a atleta fez o que quis com a veterana e a finalizou no segundo round.

Dessa forma, como venceu uma ex-campeã do peso-galo (61 kg) do UFC, Kayla já se aproximou de disputar o cinturão da categoria. Inclusive, a americana, confiante, afirmou que seria apenas uma questão de tempo para conquistar o título da divisão.

A luta

Logo no primeiro minuto, Kayla conseguiu a queda, mas a veterana Holm reverteu a posição e se levantou. Sem se desesperar, a especialista em judô quedou a ex-campeã do UFC novamente e, por cima, a castigou, aplicando socos poderosos.