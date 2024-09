Hall da Fama do UFC critica treinador de Sean O'Malley: "Trabalho de corner foi uma m***"

A derrota de Sean O'Malley na luta principal do 'Noche UFC', no último sábado (14), em Las Vegas (EUA), para Merab Dvalishvili segue repercutindo na comunidade do MMA. Em especial, a atuação abaixo do esperado do agora ex-campeão peso-galo (61 kg) foi alvo de muitas críticas, assim como o trabalho do seu treinador, Tim Welch.

Treinador principal de Sean O'Malley, Tim Welch teve seu trabalho como corner no Noche UFC criticado por Matt Serra, ex-campeão meio-médio (77 kg) e Hall da Fama do UFC. O veterano não poupou o profissional e questionou sua falta de senso de urgência ao passar instruções no decorrer da luta entre 'Sugar' e Merab Dvalishvili.

O combate, válido pelo cinturão peso-galo do Ultimate, foi amplamente dominado pelo georgiano, que venceu na decisão unânime dos juízes ao final dos cinco rounds previstos para a disputa. E na visão de Serra, a postura passiva adotada pelo treinador não só não contribuiu para que seu pupilo virasse o jogo dentro do octógono, como também foi prejudicial para o desempenho de O'Malley na luta.