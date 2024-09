Evloev se mostra aberto a enfrentar Jean Silva no UFC 307 e elogia brasileiro

Tudo indica que Movsar Evloev pode ter encontrado o que tanto procura para o UFC 307, evento que será realizado em outubro, em Utah (EUA). Após a lesão de Aljamain Sterling, o russo informou que gostaria de seguir no show e passou a buscar um novo adversário. Como Jean Silva se mostrou disposto a assumir a luta, o atleta se posicionou.

Com o ex-campeão do peso-galo (61 kg) fora de combate, Evloev desafiou Diego Lopes para uma revanche, mesmo tendo o vencido em 2023. Como lutou no último sábado (14), emplacou a quinta vitória seguida e assumiu a terceira posição no ranking do peso-pena (66 kg), o brasileiro recusou o 'convite' do algoz. Acompanhando o quadro, Jean se colocou à disposição do UFC para encarar Movsar.

Em sua conta oficial no 'X', Evloev, ciente do interesse do brasileiro, se mostrou aberto a enfrentá-lo. Empolgado, o russo até elogiou Jean, o classificando como um oponente mais difícil de lidar do que Sterling. E o respeito do atleta se justifica, pois 'Lord' está invicto no UFC e vem impressionando por conta de sua qualidade na trocação e poder de nocaute. Com o 'sim' de Movsar, cabe ao Ultimate oficializar a luta.