Previsão ousada! Treinador aposta em tentativa de queda de Alex Poatan contra Khalil Rountree

Marcada para liderar o card do UFC 307, no dia 5 de outubro, a luta entre o campeão Alex 'Poatan' Pereira e o desafiante Khalil Rountree, válida pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), colocará frente a frente dois strikers de origem. E apesar de grande parte da comunidade do MMA antecipar um confronto disputado inteiramente em pé, o treinador do americano pensa diferente.

Em entrevista à 'ESPN' americana, John Wood fez uma previsão ousada sobre a disputa que envolve seu pupilo. Na opinião do treinador, Alex Poatan sairá de sua estratégia tradicional e tentará levar o combate para o solo. O prognóstico, apesar de pouco provável, se justifica pela confiança do profissional nas habilidades do desafiante americano na trocação, o que poderia levar o campeão a alterar seu estilo de luta.

"Em resumo, sim, eu acredito, honestamente, meu instinto, eu acho que Pereira tenta a queda contra Khalil. Eu acho que ele quem vai sair do jogo primeiro e tentar a queda contra Khalil. Porque é algo que ele, na realidade, já fez. Nós não vamos tentar a queda, posso te dizer isso", projetou Wood.