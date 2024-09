Dana White confirma entrada no boxe e promete "grandes anúncios"

Ao que parece, o MMA ficou pequeno para Dana White. Há anos, o veterano lidera o UFC e, não à toa, é uma das principais personalidades dos esportes de combate. Mas, na última quinta-feira (19), na Irlanda, o cartola informou que também poderá ser visto atuando em uma modalidade diferente e tradicional.

Em uma sessão de perguntas e respostas com fãs para promover a luta de Callum Walsh, Dana anunciou sua entrada no mundo do boxe. Obviamente, o presidente do UFC não irá lutar no ringue, muito menos largar a maior organização de MMA. O cartola não deu detalhes sobre seu projeto na nobre arte, mas nunca escondeu sua admiração pelo esporte. No passado, White praticou boxe por anos.

Agora, o empresário, empolgado com o futuro do jovem boxeador Walsh, promove sua carreira na nobre arte. Portanto, Dana ressalta que é apenas uma questão de tempo para trabalhar no tradicional esporte, possivelmente descobrindo talentos ou até criando sua própria organização. Vale pontuar que o veterano, além de ser presidente do UFC, também possui uma liga de tapa na cara, o 'Power Slap'.