Ilia Topuria volta atrás e descarta superluta contra Sean O'Malley no UFC

Ao que tudo indica, o reinado de Sean O'Malley no peso-galo (61 kg) do UFC não foi a única coisa que acabou no último final de semana. Depois de expressar empolgação com uma potencial superluta contra o norte-americano, o georgiano Ilia Topuria - atual campeão peso-pena (66 kg) do Ultimate - parece ter desistido da ideia em razão do recente revés sofrido por 'Sugar'.

Em entrevista ao 'Marca', Topuria minimizou as chances de medir forças com O'Malley depois que o americano perdeu seu título do UFC. Isso porque, na visão do georgiano radicado na Espanha, por mais que comercialmente o confronto ainda pudesse ser vantajoso, no aspecto esportivo, a sua superioridade já foi comprovada com a derrota de 'Sugar' para Merab Dvalishvili no último sábado (14).

"Alguma outra luta melhor vai aparecer. É o mesmo com Paddy (Pimblett). Parecia uma luta super atrativa, mas se você não está no (mesmo) nível, o que eu posso fazer? Você é derrotado antes mesmo de entrar no octógono comigo. Eu nem preciso entrar lá para as pessoas saberem que eu sou melhor que você. Então, por que lutar?", debochou Topuria.