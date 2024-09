Max Holloway descarta irritação com 'trash talk' do campeão Ilia Topuria no UFC

Max Holloway busca fazer história no UFC 308. Na luta principal do evento programado para acontecer em outubro, em Abu Dhabi (EAU), o americano vai desafiar Ilia Topuria, campeão do peso-pena (66 kg), e pode conquistar o título da categoria pela segunda vez e, de quebra, tirar a invencibilidade do rival no MMA. E a empolgação de 'Blessed' para o duelo é tanta, que minimiza o 'trash talk' do georgiano.

Dono do cinturão do peso-pena e invicto no MMA, 'El Matador' ataca o veterano de forma incessante. Topuria não se mostra impressionado com a reputação de 'Blessed' no esporte, faz pouco caso de suas habilidades e crava que irá vencer facilmente, apostando em um nocaute no primeiro round. Ciente da postura arrojada do georgiano, Holloway, em entrevista à 'ESPN', negou estar irritado com os ataques dele. Pleno, o atleta destaca que, por ter experiência em grandes lutas e já ter lidado com um cenário hostil em algumas delas, está preparado para o caos proposto pelo rival e promete rir por último no final da história.

"O que eu disse ou fiz para mostrar que ele me irritou? Isso é novidade para mim, é engraçado. Ninguém consegue me irritar. Se não estivéssemos lutando, eu estaria meio irritado. Mas estamos com luta marcada. Posso te dar um soco na cara, te chutar, te bater, lutar com você. Por que ficaria bravo com o que quer que ele esteja fazendo? O cara está assinando cheques que seu corpo pode não ser capaz de descontar. Ele acha que sabe de alguma coisa. O vi dizer que acha que será o primeiro a me nocautear. Se é disso que você precisa para ir à luta, por favor, continue dizendo isso a si mesmo. Quando entrarmos no octógono e a porta fechar, descobriremos", declarou o atleta.