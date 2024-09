Deiveson questiona merecimento de primo de Khabib ao title shot: "Precisa ser mais testado"

Logo após desbancar Sean O'Malley na luta principal do Noche UFC e, consequentemente, se tornar o novo campeão dos pesos-galos (61 kg), Merab Dvalishvili apontou Deiveson Figueiredo como seu favorito ao posto de próximo desafiante da categoria. Atento ao cenário da divisão, o brasileiro tratou de fazer coro ao georgiano e, de quebra, mencionar o seu maior concorrente na briga pelo almejado title shot: Umar Nurmagomedov. Na visão de 'Daico', o primo de Khabib Nurmagomedov ainda não merece competir pelo cinturão.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Deiveson ressaltou que o russo possui apenas um triunfo diante de atletas ranqueados no top 15 dos galos - justamente sua última aparição, contra Cory Sandhagen. Desta forma, de acordo com o brasileiro, o primo de Khabib, apesar de já figurar na segunda posição do ranking, deveria ser mais testado contra oponentes do pelotão de elite da categoria antes de pleitear o título. Por sua vez, Figueiredo possui três triunfos na divisão até 61 kg - dois destes contra integrantes do top 10, Marlon Vera e Rob Font, e o terceiro contra um ex-campeão da categoria, Cody Garbrandt.

"Estava assistindo a luta e no final ele (Merab) olhou para mim, estava a uns dez metros dele, e ele começou a apontar para mim. Estava torcendo por ele porque agora nós podemos fazer essa luta acontecer. Achei que ele me desafiaria no octógono, mas ele mencionou meu nome nas entrevistas. Estou aqui, cara. Umar acabou de chegar aqui. Ele acabou de ter sua primeira luta contra um cara duro e tenho certeza que ele precisa ser mais testado, lutar contra alguém primeiro, talvez (com O'Malley). Eu já fui testado. Deixei uma categoria em que era campeão e subi lutando contra caras fortes. Não tive lutas fáceis. Com certeza apresento mais perigo ao Merab. As pessoas têm me desafiado desde que cheguei nessa categoria. Talvez elas achem que sou uma luta fácil, mas provo o contrário no octógono. Estou pronto para lutar por esse cinturão, quero conquistar ele", destacou Daico.