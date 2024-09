Namorado de brasileira do UFC e apadrinhado por Dana White! Conheça o 'Novo McGregor' do boxe

Depois de Conor McGregor, a Irlanda pode estar prestes a ganhar uma nova superestrela dos esportes de combate. Nascido em Cork (IRL), há 23 anos, o pugilista Callum Walsh - dono de um cartel ainda invicto no boxe profissional após 11 lutas - conta com uma rede de apoio luxuosa para alcançar, na nobre arte, o mesmo status de astro mundial que seu compatriota atingiu por conta de seu destaque no MMA.

Além de uma relação amistosa com o maior ídolo do esporte irlandês, Conor McGregor, a jovem promessa do boxe também é apadrinhada por duas figuras de extrema importância no mundo das lutas: o treinador Freddie Roach, que trabalhou com grandes astros do boxe, como o filipino Manny Pacquiao, e Dana White, presidente do UFC. Já na vida pessoal, Callum tem o apoio da lutadora brasileira Tabatha Ricci, top 10 do peso-palha (52 kg) do Ultimate e sua namorada. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Walsh abriu o jogo sobre a participação de cada uma dessas pessoas na sua carreira.

O começo

A trajetória na nobre arte se iniciou ainda na infância, nos primeiros anos de vida do jovem irlandês. Ainda em seu país, Callum disputou mais de uma centena de combates amadores, antes de se mudar para os Estados Unidos, país que concentra as principais entidades que regem a nobre arte no mundo, e se encontrar com os 'padrinhos' Freddie Roach e Dana White.