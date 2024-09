Sean O'Malley questiona pontuação dos juízes e alega ter vencido Merab no Noche UFC

Nem mesmo a derrota para Merab Dvalishvili, incontestável nas papeletas dos jurados, e a perda do cinturão peso-galo (61 kg) do UFC foram capazes de fazer Sean O'Malley perder a pose. Depois de se mostrar resignado com o revés e anunciar um afastamento dos octógonos pelos próximos meses, 'Sugar' questionou o resultado da disputa que liderou o card do Noche UFC, realizado no último sábado (14), e decidiu continuar se referindo a si mesmo como "campeão".

Em um vídeo publicado no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), O'Malley reclamou da avaliação feita pelos juízes laterais na disputa contra Dvalishvili. Depois de assistir novamente o combate, o agora ex-campeão peso-galo do Ultimate alega que venceu três dos cinco rounds disputados contra o georgiano, o que teria lhe dado a vitória caso esta também tivesse sido a interpretação dos jurados.

"Eu estou de volta! Acabei de rever a luta, eu venci os rounds 1, 3 e 5. Vai se f***, Merab! Você ainda é uma p***! Eu sou o campeão, 'e ainda', invicto. Vou defender meu cinturão em junho ou julho, contra Umar Nurmagomedov, em Las Vegas. Eu sou o campeão, 'e ainda'. Rounds 1, 3 e 5. Não acredita em mim? Vá assistir novamente por si próprio. Eu botei Merab para correr como uma v*** no round 5. Eu sou o campeão, revejam a luta, defesa de título número 3, Umar, eu estou indo atrás de você", bradou O'Malley.