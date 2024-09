Conor McGregor propõe parceria entre UFC e BKFC para voltar a lutar

"Tenho duas lutas restantes no meu contrato com o UFC. Meu oponente com quem eu estava programado para lutar remarcou outra luta. Eu adoraria talvez uma liberação ou uma parceria conjunta Bare Knuckle-UFC, semelhante à McGregor Sports and Entertainment e Mayweather Promotions. Algum tipo de acordo onde posso ficar ocupado. Preciso estar ocupado e agora estou trabalhando para chegar lá. Veremos o que acontece. A paciência é uma das habilidades mais importantes que um ser humano pode possuir", declarou o atleta.

Registro de McGregor no MMA

Conor McGregor, de 34 anos, é o principal nome do UFC. Pela maior organização de MMA do mundo, o irlandês se transformou em um fenômeno do esporte ao conquistar o cinturão do peso-pena (66 kg) e do peso-leve (70 kg). Na modalidade desde 2008, 'Notorious' possui um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (19 por nocaute e uma por finalização), e seis derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Eddie Alvarez, José Aldo, Max Holloway e Nate Diaz.