Valdivia volta a ter prisão preventiva revogada; ex-jogador é acusado de estupro

Além da prisão domiciliar, Valdivia — que teve duas passagens pelo Palmeiras (2006 a 2008 e 2010 a 2015) — está proibido de deixar o Chile e não pode se aproximar das duas mulheres que o acusam.

Ele foi preso pela primeira vez em 22 de outubro, depois de ter sido denunciado por estupro. Dias depois, recebeu uma segunda denúncia. No dia 4 de novembro, sua prisão preventiva foi revogada e a prisão domiciliar noturna foi imposta, até que voltou a ser preso em uma nova ordem judicial em 30 de novembro.

Valdivia foi campeão da Copa América em 2015, além de ter disputado as Copas do Mundo de 2010 e 2014. Pelo Palmeiras, conquistou o Campeonato Paulista (2008), a Copa do Brasil (2012 e 2015) e a Série B do Campeonato Brasileiro (2013).