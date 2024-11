Justiça do Chile ordena ex-Palmeiras Valdivia a voltar para a prisão

A Justiça do Chile determinou na noite desta quinta-feira que o ex-jogador Jorge Valdivia, ídolo do Palmeiras, volte a prisão. O ex-meio-campista é acusado de estupro por duas mulheres, de acordo com o Ministério Público chileno. O ex-atleta de 41 anos nega as duas acusações.

Valdivia vinha cumprindo prisão domiciliar noturna desde o dia 4 de novembro. A Justiça havia proibido o chileno de se aproximar da primeira mulher que o denunciou. A decisão desta quinta determina que ele se apresente ao presídio.

Porta-voz do Ministério Público chileno, Pamela Valdez afirmou que o órgão decidiu revogar a prisão domiciliar porque "a liberdade do acusado revela-se perigosa para a segurança da sociedade".