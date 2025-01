Peso-pesado do UFC parou de jogar bola na várzea: 'Futebol machuca muito'

Antes mesmo de sonhar em lutar no UFC, Jailton Malhadinho queria ser jogador de futebol. Não chegou a ter uma carreira nos campos e os rumos da vida o levaram ao MMA, mas o lutador seguiu atuando na várzea e só abandonou a bola quando sentiu os efeitos no corpo.

Passados mais de seis anos de quando pendurou as chuteiras, ele é o único brasileiro no top 10 do ranking peso-pesado do UFC e entra no ringue neste sábado (18). O baiano encara no UFC 311 o moldavo Serghei Spivac, número 7 da categoria, mirando seguir em ascensão e se credenciar para uma disputa de cinturão em breve.

"Futebol machuca demais"

Jailton era goleiro e, na adolescência, fez uma peneira no Vitória, só que acabou não entrando no time. O lutador já declarou anteriormente que, na época, esbarrou nos R$ 10 mil exigidos por um dirigente para que conseguisse passar no teste. Não tinha o dinheiro.